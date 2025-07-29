Мерц признал вред от тарифов для экономики страны, но защищает соглашение с США

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что 15-процентные пошлины на европейский импорт в США навредят немецкому бизнесу, но предположил, что ЕС не мог достичь более выгодного компромисса.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мерц признал, что достигнутый компромисс между ЕС и США в переговорах об условиях торговли будет болезненным для экспортно-ориентированной экономики Германии.

"Немецкая экономика понесет значительный ущерб от тарифов", – сказал канцлер.

"Я не доволен этим результатом – в смысле, что "Теперь все хорошо"... Но, очевидно, мы не могли достичь большего", – сказал Мерц по поводу соглашения.

Он добавил, что предвидит негативные последствия не только для Германии и Европы.

"Мы увидим последствия этой торговой политики и в Америке. Будет не только более высокая инфляция, но и влияние на трансатлантическую торговлю в целом... Я твердо убежден, что эти тарифы – не в интересах США", – отметил Мерц.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

В Европарламенте критикуют согласованное торговое соглашение с США, реакция европейских столиц также стала неоднозначной. Премьер Франции назвал его заключение "черным днем для Европы".

В то же время вовлеченные в переговоры еврочиновники говорят, что заключенное соглашение является "меньшим злом".