В Германии до 11 лет за решетку приговорили мужчин за кражу древних монет

Во вторник, 29 июля, в Германии осудили трех мужчин за кражу сотен старинных золотых монет в 2022 году.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Трех мужчин осудили во вторник за кражу сотен древних золотых монет из немецкого музея в 2022 году – им назначили тюремные сроки до 11 лет.

Суд в южном городе Ингольштадт признал подсудимых виновными в групповом ограблении музея. Четвертого обвиняемого оправдали по делу об ограблении музея, но признали виновным в других кражах, совершенных этой же группой.

Подозреваемые, проживавшие на севере Германии, были арестованы через несколько месяцев после кражи, которая произошла 22 ноября 2022 года в Музее кельтской и римской истории.

Тогда были похищены 483 кельтские монеты, найденные во время археологических раскопок в 1999 году. Монеты датируются примерно 100 годом до н.э.

Фото: АР

Осенью 2024 года вооруженные люди ограбили музей во французском Паре-ле-Моньяль и похитили драгоценности на миллионы евро из работы известного парижского ювелира Жозефа Шоме, которая является национальным достоянием.

А в январе 2025 года произошло ограбление музея в Ассене. Злоумышленники вынесли дакийский шлем и три древних золотых браслета, предоставленные из Национального исторического музея Румынии для временной экспозиции.

Правительство Нидерландов выступило гарантом займа артефактов, поэтому если их так и не найдут, будет вынуждено выплатить румынской стороне 5,8 млн евро.

В самой Румынии уволили директора музея, который передал артефакты для временной экспозиции в Нидерландах.

По состоянию на апрель в рамках расследования по факту кражи задержаны семь человек. В прокуратуре говорят, что имеют многочисленные доказательства против подозреваемых.