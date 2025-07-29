В Іспанії ексміністр фінансів став фігурантом розслідування про корупцію в газовій сфері

Колишній міністр фінансів Іспанії часів уряду Маріано Рахоя Крістобаль Монторо став фігурантом розслідування щодо можливої корупції, його звинувачують в отриманні хабаря від лобістів газової промисловості.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У поліцейському звіті зазначено, що, перебуваючи на посаді, Монторо нібито отримав 673 тисяч євро хабарів від лобістів газової промисловості.

Платежі від газових компаній надходили через приватну юридичну фірму Монторо Equipo Económico, а потім перераховувалися безпосередньо на особисті рахунки його та його партнерів.

Монторо є одним із 29 осіб, які фігурують у тривалому розслідуванні щодо можливих спроб вплинути на законодавчі реформи на користь газового сектору.

Сам ексміністр заперечив звинувачення, заявивши, що проти нього "немає доказів". Він також стверджує, що розірвав стосунки з Equipo Económico у 2008 році, незважаючи на те, що він значився засновником і президентом фірми.

Водночас Соціалістична партія, яка зараз перебуває при владі в Іспанії, також опинились у кризі після кількох корупційних скандалів, зокрема й за участю найближчих соратників прем’єра Педро Санчеса.

На цьому тлі Санчес представив заходи щодо боротьби з корупцією.

Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи. Чи поховають корупційні скандали уряд Санчеса