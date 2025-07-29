В Испании экс-министр финансов стал фигурантом расследования о коррупции в газовой сфере

Бывший министр финансов Испании времен правительства Мариано Рахоя Кристобаль Монторо стал фигурантом расследования о возможной коррупции, его обвиняют в получении взятки от лоббистов газовой промышленности.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В полицейском отчете указано, что, находясь в должности, Монторо якобы получил 673 тысячи евро взяток от лоббистов газовой промышленности.

Платежи от газовых компаний поступали через частную юридическую фирму Монторо Equipo Económico, а затем перечислялись непосредственно на личные счета его и его партнеров.

Монторо является одним из 29 человек, которые фигурируют в длительном расследовании о возможных попытках повлиять на законодательные реформы в пользу газового сектора.

Сам экс-министр отверг обвинения, заявив, что против него "нет доказательств". Он также утверждает, что разорвал отношения с Equipo Económico в 2008 году, несмотря на то, что он числился основателем и президентом фирмы.

В то же время Социалистическая партия, которая сейчас находится у власти в Испании, также оказалась в кризисе после нескольких коррупционных скандалов, в том числе с участием ближайших соратников премьера Педро Санчеса.

На этом фоне Санчес представил меры по борьбе с коррупцией.

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