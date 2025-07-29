Росія викликала главу посольства Норвегії через санкції проти риболовних компаній

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок викликало тимчасового повіреного у справах Норвегії через накладені на початку липня санкції проти двох російських компаній.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні російського МЗС.

Главі норвезького посольства вручили ноту протесту через "неправомірні обмежувальні заходи" щодо риболовних суден російських компаній "Норебо" та "Мурман СиФуд".

Зовнішньополітичне відомство Росії вважає, що санкції "ставлять під загрозу подальшу раціональну експлуатацію морських біологічних ресурсів у Північній Атлантиці".

Там також пригрозили вжити "необхідні заходи щодо захисту інтересів вітчизняного рибальства", якщо Норвегія не відмовиться від обмежень проти російських компаній.

Нагадаємо, у Норвегії пояснювали накладення санкцій на "Норебо холдинг" та "Мурман СиФуд" тим, що вони причетні до розвідувальної діяльності проти європейської критичної інфраструктури.

Крім того, наприкінці червня Норвегія оголосила про приєднання до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії, ухваленого 20 травня.