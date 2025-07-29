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Россия вызвала главу посольства Норвегии из-за санкций против рыболовецких компаний

Новости — Вторник, 29 июля 2025, 16:23 — Олег Павлюк

Министерство иностранных дел России во вторник вызвало временного поверенного в делах Норвегии из-за введенных в начале июля санкций против двух российских компаний.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении российского МИД.

Главе норвежского посольства вручили ноту протеста из-за "неправомерных ограничительных мер" в отношении рыболовных судов российских компаний „Норебо" и "Мурман СиФуд".

Внешнеполитическое ведомство России считает, что санкции "ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике".

Там также пригрозили принять "необходимые меры по защите интересов отечественного рыболовства", если Норвегия не откажется от ограничений против российских компаний.

Напомним, в Норвегии объясняли введение санкций против "Норебо холдинг" и "Мурман СиФуд" тем, что они причастны к разведывательной деятельности против европейской критической инфраструктуры.

Кроме того, в конце июня Норвегия объявила о присоединении к 17-му пакету санкций ЕС против России, принятому 20 мая.

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Норвегия санкции Россия
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