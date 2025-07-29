Британия отвергла обвинения Фицо во вмешательстве в выборы в Словакии

Министерство иностранных дел Великобритании отвергло обвинения словацкого премьер-министра Роберта Фицо в якобы вмешательстве в парламентские выборы в Словакии в 2023 году.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление распространило посольство Великобритании в Словакии.

Британский МИД отверг утверждения Фицо о якобы попытках повлиять на результаты парламентских выборов в Словакии как "абсолютно неправдиві".

"Эта деятельность была направлена на поощрение молодых людей к участию в демократических процессах в своих странах путем участия в выборах, независимо от их политической принадлежности или поддержки", – добавили там.

Во вторник премьер Словакии заявил, что власти Великобритании якобы помогали повлиять на выборы 2023 года.

Его комментарии прозвучали после сообщения СМИ о том, что три года назад британский МИД подписал контракт на сумму 10 миллионов фунтов стерлингов с лондонским медиаагентством для помощи инфлюенсерам.

Министерство иностранных дел Словакии также объявило, что вызывает для объяснений посла Великобритании и оставляет за собой право принять дальнейшие меры в зависимости от результатов встречи.

Напомним, в начале года на фоне масштабных антиправительственных протестов премьер Словакии Роберт Фицо заявлял об операции по дестабилизации страны и якобы подготовке переворота.

Тогда же Фицо заявлял о вмешательстве Чехии во внутренние дела Словакии.