Декілька пасажирських літаків не могли сісти у Вільнюсі через польоти ВПС

У Литви одразу декілька пасажирських літаків напередодні не могли здійснити посадку в аеропорту Вільнюса через польоти Військово-повітряних сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Дані з ресурсу Flightradar показували, що кілька літаків кружляють навколо литовської столиці.

Навколо Вільнюса літали літаки AirBaltic, які прилетіли з Мюнхена та Риги. Над Алітусом кружляв літак з Відня, який також мав сісти в столиці. Пізніше всі вони успішно здійснили посадку у Вільнюсі.

"За нашою інформацією, в той час у повітряному просторі здійснювалися польоти ВПС, тому комерційним літакам довелося чекати на посадку. Це були заплановані військові польоти", – сказав речник Вільнюського аеропорту Тадас Василяускас.

За його словами, серйозних запізнень або впливу на розклад комерційних рейсів не було.

Нещодавно пасажирський літак авіакомпанії LOT, що летів із Софії до Варшави, зіткнувся з проблемою з гальмами, у зв’язку з чим посадку довелось виконувати в аварійному режимі.

Повідомляли також, що 27 червня рейс угорського лоукостера Wizz Air з Будапешта до Стокгольма змушений був позапланово сісти у Варшаві після влучання блискавки.