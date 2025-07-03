Несколько пассажирских самолетов не могли сесть в Вильнюсе из-за полетов ВВС

В Литве сразу несколько пассажирских самолетов накануне не могли совершить посадку в аэропорту Вильнюса из-за полетов Военно-воздушных сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Данные с ресурса Flightradar показывали, что несколько самолетов кружат вокруг литовской столицы.

Вокруг Вильнюса летали самолеты AirBaltic, которые прилетели из Мюнхена и Риги. Над Алитусом кружил самолет из Вены, который также должен был сесть в столице. Позже все они успешно совершили посадку в Вильнюсе.

"По нашей информации, в то время в воздушном пространстве осуществлялись полеты ВВС, поэтому коммерческим самолетам пришлось ждать посадки. Это были запланированные военные полеты", – сказал представитель Вильнюсского аэропорта Тадас Василяускас.

По его словам, серьезных опозданий или влияния на расписание коммерческих рейсов не было.

Недавно пассажирский самолет авиакомпании LOT, летевший из Софии в Варшаву, столкнулся с проблемой с тормозами, в связи с чем посадку пришлось выполнять в аварийном режиме.

Сообщалось также, что 27 июня рейс венгерского лоукостера Wizz Air из Будапешта в Стокгольм вынужден был внепланово сесть в Варшаве после попадания молнии.