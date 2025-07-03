Литва впервые отобрала вид на жительство у россиянина, который часто ездил в РФ

В Литве отменили временный вид на жительство гражданину России за неоднократные поездки в РФ и Беларусь, что является нарушением новых ограничений, вступивших в силу в мае.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные литовского Департамента миграции, информирует "Европейская правда".

Этот человек стал первым, кто лишился вида на жительство в соответствии с законом, запрещающим гражданам России путешествовать в любую из этих стран чаще, чем раз в три месяца. Сейчас расследуется еще тридцать случаев.

Как отметили в Департаменте, 34 гражданина России были признаны потенциально нарушающими новое правило, которое было введено в ответ на агрессию России против Украины.

Закон позволяет властям аннулировать временные разрешения на проживание, выданные гражданам России, если они пересекли границу России или Беларуси более одного раза в течение любого трехмесячного периода.

Исключения из запрета на въезд применяются к работникам транспорта, осуществляющим международные грузовые или пассажирские перевозки в или из Европейского Союза, или транзитом через Литву. Эти лица должны иметь возможность предоставить доказательство трудоустройства, например, справку с места работы.

Миграционная служба заявила, что лица, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, не подпадают под это исключение.

Только в мае 292 гражданина России пересекли границу Литвы с Россией или Беларусью более одного раза. Однако большинство из них подпадают под законные исключения.

Напомним, в 2024 году Латвия начала выдворять россиян, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение постоянного вида на жительство в стране, для чего в том числе нужно было подтвердить базовое владение языком.

Около 80 россиянам не разрешили проживание из соображений безопасности, несмотря на сданный языковой экзамен.