Австрия впервые за 15 лет депортировала сирийца

Австрия в четверг депортировала на родину осужденного за уголовные преступления гражданина Сирии, заявив, что стала первым государством ЕС, которое пошло на это в последние годы.

Об этом в комментарии AFP сообщило Министерство внутренних дел Австрии, пишет "Европейская правда".

После того как в 2011 году в Сирии вспыхнула гражданская война, Европейский Союз приостановил депортации сирийцев, но свержение режима Асада побудило некоторые государства-члены к пересмотру этой политики.

Австрийское МВД заявило, что речь идет о первой депортации сирийца непосредственно на родину за последние 15 лет, а Австрия стала "первой европейской страной, которая официально депортировала сирийского преступника непосредственно в Сирию за последние годы".

"Депортация, осуществленная сегодня, является частью строгой и, следовательно, справедливой политики в области предоставления убежища", – заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в комментарии AFP.

Австрия была среди стран Европейского Союза, которые после свержения режима Асада приостановили рассмотрение всех заявлений сирийцев о предоставлении убежища.

Она также прекратила воссоединение семей всех беженцев, в том числе и сирийцев, которых в Австрии проживает около 100 тысяч – это один из крупнейших показателей в Европе.