У Румунії ведмедиця загризла мотоцикліста

У Румунських Карпатах у четвер загинув мотоцикліст після того, як на нього напала ведмедиця.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Загиблий у складі групи туристів рухався Трансфегераським шосе, що пролягає в горах і сполучає Волощину та Трансильванію.

У момент, коли туристи зупинились на узбіччі дороги, зʼявилась ведмедиця, яка напала на чоловіка та потягла його у ліс. Він від отриманих травм загинув на місці.

Тіло загиблого знайшли за кілька метрів від штучного озера Відрару. Його особу поки не встановили, але він, схоже, іноземець: його мотоцикл зареєстрований в Італії.

Керівник гірської рятувальної служби Іон Сандулою сказав, що ведмедиця, ймовірно, була дуже агресивною, оскільки тягла чоловіка кілька десятків метрів.

У Румунії, за оцінками, мешкають від 4 до 13 тисяч бурих ведмедів. Тварини часто забрідають до місць проживання людей, шукаючи їжі.

За даними румунського Міністерства охорони навколишнього середовища, за останні два десятиліття в Румунії ведмеді вбили майже 30 людей.

Аби контролювати популяцію ведмедів і запобігати їхнім нападам на людей, влада прагне спростити відстріл цих тварин.