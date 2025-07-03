В Румынии медведица загрызла мотоциклиста

В Румынских Карпатах в четверг погиб мотоциклист после того, как на него напала медведица.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Погибший в составе группы туристов двигался по Трансфегерашскому шоссе, которое пролегает в горах и соединяет Валахию и Трансильванию.

В момент, когда туристы остановились на обочине дороги, появилась медведица, которая напала на мужчину и утащила его в лес. От полученных травм он погиб на месте.

Тело погибшего нашли в нескольких метрах от искусственного озера Видрару. Его личность пока не установили, но он, похоже, иностранец: его мотоцикл зарегистрирован в Италии.

Руководитель горной спасательной службы Ион Сандулой сказал, что медведица, вероятно, была очень агрессивной, поскольку тащила мужчину несколько десятков метров.

В Румынии, по оценкам, обитают от 4 до 13 тысяч бурых медведей. Животные часто забредают в места проживания людей в поисках пищи.

По данным румынского Министерства охраны окружающей среды, за последние два десятилетия в Румынии медведи убили почти 30 человек.

Чтобы контролировать популяцию медведей и предотвращать их нападения на людей, власти стремятся упростить отстрел этих животных.