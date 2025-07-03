Україна викликала на розмову посла Угорщини

Посла Угорщини в Україні Антала Хейзера запросили на розмову до Міністерства закордонних справ у зв’язку з "недружніми заявами Будапешта".

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба МЗС України 3 липня.

Під час зустрічі із послом Угорщини в Україні Анталом Хейзером заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко наголосив, що для Києва є очевидним те, що правлячі в Угорщині політичні сили намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

"Зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими, в першу чергу для угорського народу, який, на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту", – наголосили у комюніке МЗС.

Причиною виклику посла могла стати нова інформаційна кампанія в Угорщині, де ключового суперника Віктора Орбана зображують як "угорського Зеленського" і виставляють обох "маріонетками".

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував, що ця агітація виглядає "тупо, нудно і непереконливо".

Раніше в уряді Угорщини заявили, що на "референдумі" щодо вступу України в ЄС проти цього висловилися 95% угорців, які голосували.

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