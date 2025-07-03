Украина вызвала на разговор посла Венгрии

Посла Венгрии в Украине Антала Хейзера пригласили на разговор в Министерство иностранных дел в связи с "недружественными заявлениями Будапешта".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба МИД Украины 3 июля.

Во время встречи с послом Венгрии в Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул, что для Киева очевидно, что правящие в Венгрии политические силы пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу.

"Сейчас все эти нелепые попытки создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными, в первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от ангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем, чем может, украинскому народу, чтобы победить российского врага и не допустить возвращения российских оккупантов снова на улицы Будапешта", – подчеркнули в коммюнике МИД.

Причиной вызова посла могла стать новая информационная кампания в Венгрии, где ключевого соперника Виктора Орбана изображают как "венгерского Зеленского" и выставляют обоих „марионетками".

Спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал, что эта агитация выглядит "тупо, скучно и неубедительно".

Ранее в правительстве Венгрии заявили, что на "референдуме" о вступлении Украины в ЕС против этого высказались 95% проголосовавших венгров.

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