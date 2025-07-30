В Польше правящая партия опережает в рейтингах националистическую оппозицию – опрос

Один из последних опросов общественного мнения в Польше показал, что "Гражданская коалиция" Дональда Туска лидирует в рейтинге с небольшим отрывом от основной оппозиционной силы "Право и справедливость".

Как сообщает RMF24, такими оказались результаты опроса от IBRiS, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу IBRiS, 30,1% респондентов проголосовали бы за "Гражданскую коалицию", тогда как за консерваторов "Право и справедливость" – 27,8%.

При этом в предыдущем опросе партия Туска уступала "ПиС" и имела 26,5%, а о поддержке „ПиС" тогда заявили 28,9%.

На третьем месте ультраправая "Конфедерация" с 14,6%, что на 2,2 пункта меньше, чем в предыдущем опросе.

"Левая" несколько нарастила поддержку – на полтора пункта, за них готовы голосовать 7,1%.

Также опрос показал неутешительную ситуацию для коалиционной "Польши 2050", лидером которой является спикер Сейма Шимон Головня – ее поддержка составляет лишь 2,8%, что ниже проходного барьера.

Сбор данных проводился 25-26 июля на выборке 1067 взрослых поляков методом CATI.

По опросу Ipsos для TVP Info, который вышел несколькими днями ранее, "Право и справедливость" уже опередила партию Туска с ощутимым отрывом.

Напомним, избранный президент Польши Кароль Навроцкий в рейтинге доверия к политикам уступает только действующему главе государства Анджею Дуде.

Также одно из недавних соцопросов в Польше демонстрирует рост популярности главы МИД Радослава Сикорского.