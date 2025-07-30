У Литві виявили повітряну кулю, у якій може бути контрадбанда

У Каунаському районі Литви на дереві виявили повітряну кулю, яка могла використовуватися для перевезення контрабанди.

Про це пише LRT із посиланням на дані Пожежно-рятувальної служби країни (PAGD), передає "Європейська правда".

За даними PAGD, о 02:55 ранку поліція Каунаса повідомила, що в одному із сіл країни потрібна допомога, аби зняти з дерева повітряну кулю, в якій потенційно може знаходитися контрабанда.

Коли пожежники прибули на місце події, поліцейські вирішили не рубати дерево. Було вирішено організувати зняття повітряної кулі в денний час.

За даними прикордонників, контрабанду найчастіше перевозять повітрям за допомогою метеорологічних балонів і дронів.

На початку жовтня 2024 року колишня міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.

Коментар міністерки пролунав після того, як на територію Вільнюського аеропорту впала повітряна куля, яка, ймовірно, прибула з Білорусі з контрабандними сигаретами.

У січні 2025 року уряд Литви дозволив офіцерам використовувати спеціальні боєприпаси і снаряди для знищення метеорологічних аеростатів, безпілотників та інших летючих об'єктів.

Навесні Державна прикордонна служба Литви фіксувала різке зростання кількості випадків використання повітряних куль для передавання контрабанди з Білорусі.