В Литве обнаружили воздушный шар, в котором может быть контрабанда

В Каунасском районе Литвы на дереве обнаружили воздушный шар, который мог использоваться для перевозки контрабанды.

Об этом пишет LRT со ссылкой на данные Пожарно-спасательной службы страны (PAGD), передает "Европейская правда".

По данным PAGD, в 02:55 утра полиция Каунаса сообщила, что в одном из сел страны нужна помощь, чтобы снять с дерева воздушный шар, в котором потенциально может находиться контрабанда.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, полицейские решили не рубить дерево. Было решено организовать снятие воздушного шара в дневное время.

По данным пограничников, контрабанду чаще всего перевозят по воздуху с помощью метеорологических баллонов и дронов.

В начале октября 2024 года бывшая министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.

Комментарий министра прозвучал после того, как на территорию Вильнюсского аэропорта упал воздушный шар, который, вероятно, прибыл из Беларуси с контрабандными сигаретами.

В январе 2025 года правительство Литвы разрешило офицерам использовать специальные боеприпасы и снаряды для уничтожения метеорологических аэростатов, беспилотников и других летающих объектов.

Весной Государственная пограничная служба Литвы зафиксировала резкий рост количества случаев использования воздушных шаров для передачи контрабанды из Беларуси.