Венгрия и Испания перенимают миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии
Венгерские и испанские военные в ближайшие месяцы будут выполнять миссию НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.
Об этом в среду, 30 июля, сообщило Министерство национальной обороны Литвы, передает LRT, пишет "Европейская правда".
Официальная церемония передачи обязанностей от польского и румынского контингентов состоится в четверг на авиабазе в Шяуляе.
Венгрия в четвертый раз участвует в этой миссии, используя истребители Gripen. Испанские военные будут привлекать самолеты Eurofighter Typhoon – для них это уже девятая ротация в рамках миссии воздушной полиции НАТО.
Миссия продлится в течение следующих четырех месяцев.
28 июля в воздушном пространстве Литвы было зафиксировано пять разведывательных самолетов НАТО на фоне инцидента с дроном, который мог залететь на территорию страны из Беларуси.
Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.
Главнокомандующий вооруженными силами Литвы рассказал, что ближе к границе с Беларусью будут развернуты дополнительные средства ПВО, и что со следующего года Литва начнет использовать украинскую систему акустического обнаружения БпЛА.