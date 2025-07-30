Трамп анонсировал пошлины против Индии, упомянув ее закупки энергоносителей и оружия у РФ

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25-процентных пошлин против Индии с 1 августа.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

По словам Трампа, США вели "не так много дел" с Индией, потому что "их тарифы слишком высоки", и "они имеют самые жесткие и неприятные немонетарные торговые барьеры среди всех стран".

Также Трамп напомнил, что Индия является одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также покупает у РФ большое количество вооружения, "в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убивать в Украине".

"Поэтому Индия будет платить пошлину в размере 25%, а также штраф за вышеуказанное, начиная с 1 августа", – резюмировал президент США.

Перед этим министр финансов США Скотт Бессент предупредил китайских чиновников, что продолжение закупок российской нефти, на которую наложены санкции, приведет к введению высоких пошлин.

Как известно, 14 июля Трамп пообещал ввести против России вторичные тарифы, если в ближайшее время не будет заключено мирное соглашение.

А 28 июля Трамп пообещал сократить установленный для Владимира Путина дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.