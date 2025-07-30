Бельгія попросить МКС перевірити двох ізраїльтян, яким закидають злочини у Газі

Бельгія звернеться до Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням розслідувати звинувачення у воєнних злочинах, висунуті проти двох ізраїльтян, які раніше у липні відвідали місцевий музичний фестиваль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Двох туристів з Ізраїлю, які відвідували фестиваль електронної музики Tomorrowland біля Антверпена, минулого тижня затримали для допиту після звинувачень у нібито воєнних злочинах у секторі Гази.

Федеральна прокуратура Бельгії у середу заявила, що після аналізу скарг передасть матеріали до МКС, який ще з 2021 року розслідує можливі порушення гуманітарного права в Газі.

"Це рішення було ухвалене в інтересах належного відправлення правосуддя та відповідно до міжнародних зобов'язань Бельгії", – заявила прокуратура.

Раніше стало відомо, що група європейських держав, серед яких Німеччина та Італія, заблокували швидке погодження заходів тиску на Ізраїль у зв’язку з гуманітарною ситуацією в секторі Гази.

Близько десятка країн Європи виступили із заявою-закликом підтримати визнання Палестинської держави.