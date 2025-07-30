Бельгия попросит МУС проверить двух израильтян, которых обвиняют в преступлениях в Газе

Бельгия обратится в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против двух израильтян, которые ранее в июле посетили местный музыкальный фестиваль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Двух туристов из Израиля, которые посещали фестиваль электронной музыки Tomorrowland возле Антверпена, на прошлой неделе задержали для допроса после обвинений в якобы военных преступлениях в секторе Газа.

Федеральная прокуратура Бельгии в среду заявила, что после анализа жалоб передаст материалы в МУС, который еще с 2021 года расследует возможные нарушения гуманитарного права в Газе.

"Это решение было принято в интересах надлежащего отправления правосудия и в соответствии с международными обязательствами Бельгии", – заявила прокуратура.

Ранее стало известно, что группа европейских государств, среди которых Германия и Италия, заблокировали быстрое согласование мер давления на Израиль в связи с гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Около десятка стран Европы выступили с заявлением-призывом поддержать признание Палестинского государства.