У Литві одна з партій погрожує вийти з коаліції, якщо премʼєр не піде у відставку

Демократичний союз "В імʼя Литви" у середу пригрозив вийти з коаліції, якщо премʼєр-міністр Гітанас Палуцкас, який опинився в центрі кількох скандалів, не подасть у відставку до середини серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лідер партії "В імʼя Литви" і спікер литовського Сейму Саулюс Скверняліс поставив прем'єр-міністру ультиматум: він має подати у відставку до наступного засідання лідерів коаліції, яке заплановане на 18 серпня.

"Якщо Палуцкас залишиться, ми не залишимося в коаліції", – заявив Скверняліс журналістам.

Без партії "В імʼя Литви" соціал-демократи Палуцкаса та інший молодший партнер по коаліції, "Зоря Німану" матимуть мінімальну більшість у 71 голос у 141-місному Сеймі.

Це загрожує підірвати і без того крихку стабільність нинішньої литовської коаліції.

Як відомо, в Литві розгорілась низка скандалів навколо прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса, коли журналісти розкрили його підозрілі ділові звʼязки. За їхню перевірку уже взялись литовські правоохоронці.

На тлі цих скандалів у Литві падає рейтинг довіри до прем’єр-міністра і очолюваного ним уряду.

Тим часом, за даними ЗМІ, у литовській владі вже почали обговорювати кандидатури на заміну Палуцкасу.