В Литве одна из партий угрожает выйти из коалиции, если премьер не уйдет в отставку

Демократический союз "Во имя Литвы" в среду пригрозил выйти из коалиции, если премьер-министр Гитанас Палуцкас, оказавшийся в центре нескольких скандалов, не подаст в отставку до середины августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лидер партии "Во имя Литвы" и спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис поставил премьер-министру ультиматум: он должен подать в отставку до следующего заседания лидеров коалиции, которое запланировано на 18 августа.

"Если Палуцкас останется, мы не останемся в коалиции", – заявил Сквернялис журналистам.

Без партии "Во имя Литвы" социал-демократы Палуцкаса и другой младший партнер по коалиции, "Звезда Ниману", будут иметь минимальное большинство в 71 голос в 141-местном Сейме.

Это грозит подорвать и без того хрупкую стабильность нынешней литовской коалиции.

Как известно, в Литве разгорелся ряд скандалов вокруг премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, когда журналисты раскрыли его подозрительные деловые связи. За их проверку уже взялись литовские правоохранители.

На фоне этих скандалов в Литве падает рейтинг доверия к премьер-министру и возглавляемому им правительству.

Между тем, по данным СМИ, в литовской власти уже начали обсуждать кандидатуры на замену Палуцкаса.