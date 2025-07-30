Ексдепутата Німеччини засудили за підкуп з боку Азербайджану в ПАРЄ

Колишній депутат Бундестагу від Християнсько-соціалістичного союзу Едуард Лінтнер був засуджений за хабарництво у зв'язку з підкупом з боку Азербайджану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

У так званій "азербайджанській" справі Вищий земельний суд Мюнхена визнав колишнього депутата ХСС винним у хабарництві і присудив покарання у вигляді дев'яти місяців позбавлення волі умовно.

Генеральна прокуратура Мюнхена звинуватила Лінтнера в тому, що він за гроші з Азербайджану підкуповував інших депутатів, аби вплинути на результати голосування в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

За даними слідства, протягом 2008-2016 років Лінтнер отримав від Азербайджану через кілька підставних компаній близько чотирьох мільйонів євро.

Звинувачення проти Лінтнера з'явилися в результаті незалежного розслідування корупції, проведеного на замовлення Ради Європи в 2018 році.

У цьому скандалі кількох членів ПАРЄ звинуватили в отриманні хабарів у вигляді ікри, килимів і проживання в розкішних готелях у столиці Азербайджану Баку.

Більше про це читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".