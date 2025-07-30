Экс-депутат Германии осужден за подкуп со стороны Азербайджана в ПАСЕ

Бывший депутат Бундестага от Христианско-социалистического союза Эдуард Линтнер был осужден за взяточничество в связи с подкупом со стороны Азербайджана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

В так называемом "азербайджанском" деле Высший земельный суд Мюнхена признал бывшего депутата ХСС виновным в взяточничестве и приговорил к девяти месяцам лишения свободы условно.

Генеральная прокуратура Мюнхена обвинила Линтнера в том, что он за деньги из Азербайджана подкупал других депутатов, чтобы повлиять на результаты голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По данным следствия, в течение 2008-2016 годов Линтнер получил от Азербайджана через несколько подставных компаний около четырех миллионов евро.

Обвинения против Линтнера появились в результате независимого расследования коррупции, проведенного по заказу Совета Европы в 2018 году.

В этом скандале нескольких членов ПАСЕ обвинили в получении взяток в виде икры, ковров и проживания в роскошных отелях в столице Азербайджана Баку.

Больше об этом читайте в архивном материале "ЕвроПравды".