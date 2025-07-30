Камала Харрис отказалась от планов баллотироваться в губернаторы Калифорнии

Бывшая вице-президент США и соперница Дональда Трампа на выборах-2024 Камала Харрис объявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году.

Соответствующее заявление распространила ее пресс-служба, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Гаррис впервые публично подтвердила, что последние несколько месяцев "серьезно размышляла" над возможностью баллотироваться в губернаторы родного штата Калифорния, о чем писали СМИ.

"Я люблю этот штат, его жителей и его взгляды. Это мой дом. Но после глубоких размышлений я решила, что не буду баллотироваться на пост губернатора на этих выборах", – сказала она в заявлении.

Бывшая вице-президент США добавила, что в ближайшее время ее карьера "не будет связана с выборной должностью".

Отказ Гаррис баллотироваться в губернаторы Калифорнии потенциально открывает ей путь для повторного участия в выборах президента США в 2028 году – вариант, который обсуждался еще в прошлом году.

Как известно, Демократическая партия США после поражения Гаррис оказалась в сложном положении, а рейтинг ее одобрения обрушился даже среди собственных избирателей.

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