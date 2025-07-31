Трамп порадив Медведєву "стежити за словами"

Президент США Дональд Трамп заявив, що заступнику голови російської Ради безпеки Дмитрію Медведєву варто "стежити за словами" і він заходить надто далеко.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп згадав в одному з останніх дописів у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп розпочав з теми торгівлі Індії з РФ, а далі "перемкнувся" на Росію.

"Мені байдуже, чим Індія займається з Росією. Вони можуть разом завалити свої мертві економіки, мені байдуже. У нас дуже мало співпраці з Індією, їхні тарифи надто високі, майже найвищі у світі", – написав Трамп.

"Так само, у Росії із США майже немає спільного бізнесу. Збережімо це так, як є, і скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає що він президент, стежити за словами. Бо він заходить на дуже небезпечну територію", – додав Дональд Трамп.

Як відомо, раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".