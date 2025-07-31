Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами"

Президент США Дональд Трамп заявил, что заместителю председателя российского Совета безопасности Дмитрию Медведеву стоит "следить за словами" и он заходит слишком далеко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп упомянул в одном из последних постов в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп начал с темы торговли Индии с РФ, а затем "переключился" на Россию.

"Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе завалить свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало сотрудничества с Индией, их тарифы слишком высоки, почти самые высокие в мире", – написал Трамп.

"Так же, у России с США почти нет совместного бизнеса. Давайте сохраним это так, как есть, и скажите Медведеву, неудачному экс-президенту России, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию", – добавил Дональд Трамп.

Как известно, ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на это заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".