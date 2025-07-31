Дочь Келлога об ударе России по Киеву: "Ответ Путина на дедлайн Трампа"

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, прокомментировала очередной масштабный российский удар по регионам Украины и заявила, что глава Кремля Владимир Путин "проверяет решимость и силу Америки".

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В ночь на 31 июля Россия нанесла удар по регионам Украины. В результате удара в Киеве разрушен подъезд жилого дома, известно о как минимум шести погибших, среди которых ребенок.

Комментируя ночной обстрел, Моббз заявила, что это – ответ Путина на дедлайн американского президента Дональда Трампа.

"Киев подвергается массированной атаке дронов. Не сомневайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решимость и силу Америки. Мы не должны оказаться беспомощными", – написала дочь спецпредставителя президента США.

Напомним, недавно Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

В частности, 30 июля он анонсировал введение 25-процентных пошлин против Индии с 1 августа. Стоит отметить, что Индия является одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также закупает у РФ большое количество вооружения.

А министр финансов США Скотт Бессент предупредил китайских чиновников, что продолжение закупок российской нефти, на которую наложены санкции, приведет к введению высоких пошлин.