Глава МЗС Чехії: визнання Палестинської держави зараз непродуктивне рішення

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не вважає визнання Палестинської держави продуктивним рішенням у поточній ситуації.

Його слова цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Ліпавський заявив, що сектор Гази фактично контролюється терористичним рухом ХАМАС.

За словами чеського дипломата, його країна підтримує дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, але водночас він не вважає визнання Палестинської держави продуктивним у нинішній ситуації.

"Йдеться про діалог, який необхідно вести", – додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази.

Після цього США попередили Стармера, що рішення про майбутнє визнання Палестинської держави може принести користь ХАМАС, не принісши миру в регіон.