Глава МИД Чехии: признание Палестинского государства сейчас непродуктивное решение

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не считает признание Палестинского государства продуктивным решением в текущей ситуации.

Его слова цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Липавский заявил, что сектор Газы фактически контролируется террористическим движением ХАМАС.

По словам чешского дипломата, его страна поддерживает двухосударственное решение израильско-палестинского конфликта, но в то же время он не считает признание Палестинского государства продуктивным в нынешней ситуации.

"Речь идет о диалоге, который необходимо вести", – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если к тому времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.

После этого США предупредили Стармера, что решение о будущем признании Палестинского государства может принести пользу ХАМАС, не принеся мира в регион.