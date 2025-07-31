Финляндия и Эстония осудили масштабный российский удар по Киеву

Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен и ее эстонский коллега Маргус Тсахкна отреагировали на массированный комбинированный удар России по Украине в ночь на 31 июля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на их заявления.

В ночь на 31 июля Россия нанесла удар по регионам Украины. В результате удара в Киеве разрушен подъезд жилого дома, известно о семи погибших.

"Еще одно утро, еще одна мрачная картина. Россия снова запустила ракеты и беспилотники по спящим гражданским жителям украинских городов", – написал в соцсети Х Тсахкна.

Он подчеркнул, что политическое и экономическое давление на Россию должно быстро усилиться, чтобы окончательно уничтожить ее военную машину.

Глава ОБСЕ на мероприятии в Хельсинки, посвященном 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта, положившего начало организации, в котором также участвует глава МИД Андрей Сибига, заявила, что такой российский удар указывает на то, что "Россия не только разочарована, но и чрезвычайно зла и не готова отступить".

"Финляндия остается неизменным сторонником Украины, и мы постоянно работаем вместе с их союзниками и укрепляем Украину. И давим на Россию, особенно в экономической сфере", – добавила Валтонен.

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, также прокомментировала российский удар по регионам Украины и заявила, что глава Кремля Владимир Путин "испытывает решимость и силу Америки".

Напомним, недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

В частности, 30 июля он анонсировал введение 25-процентных пошлин против Индии с 1 августа. Стоит отметить, что Индия является одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также закупает у РФ большое количество вооружения.