В Великобритании второй день перебои с рейсами из-за сбоя в системе управления воздушным движением

В четверг, 31 июля, в Великобритании было отменено почти два десятка рейсов в и из аэропортов страны, на следующий день после того, как технические проблемы с британской системой управления воздушным движением вызвали масштабные перебои в работе авиации.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По данным аналитической компании Cirium, в среду, 30 июля, было отменено не менее 122 рейсов, в частности в аэропортах "Гатвик", Эдинбург и других. На следующий день утром количество отмен достигло 12 вылетов и 11 прилетов.

Среди отмененных – рейсы из главного британского аэропорта "Хиттоу", включая вылеты в Брюссель и Торонто, а также прилеты из Нью-Йорка и Берлина.

Национальная служба воздушного движения (NATS) заявила 30 июля, что ее системы снова работают в нормальном режиме после временного перехода на резервное оборудование.

Министр транспорта Великобритании Хайди Александер сообщила, что проведет встречу с исполнительным директором NATS Мартином Ролфом, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Она также отметила, что NATS сотрудничает с авиакомпаниями и аэропортами для минимизации задержек.

Между тем главный операционный директор авиакомпании Ryanair призвал главу NATS подать в отставку, отметив, что выводы из прошлогоднего инцидента не были сделаны.

Напомним, 19 июля в Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением заявили о невозможности выполнять взлеты самолетов в некоторых аэропортах.

Перед этим работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой. После этого в правительстве Молдовы заявили, что технические неполадки были вызваны нестабильностью электросети в Украине после российских атак.