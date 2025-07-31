Сибіга запевнив у відданості України реформам після голосування за закон про НАБУ і САП

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи голосування у Верховній Раді за законопроєкт, що має відновити незалежність НАБУ і САП, запевнив, що Україна лишається відданою реформам на шляху до євроатлантичної інтеграції.

Про це український міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи ситуацію з законопроєктом, Сибіга зазначив, що президент України Володимир Зеленський "продемонстрував принциповий підхід".

"Україна віддана реформам і боротьбі з корупцією на шляху до ЄС і НАТО. Ми все виправили", – додав він.

Як відомо, 31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Верховна Рада виправила рішення, яке завдало шкоди незалежності антикорупційних органів, проте зазначила, що "виклики залишаються".