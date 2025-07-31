Сибига заверил в приверженности Украины реформам после голосования за закон о НАБУ и САП
Министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя голосование в Верховной Раде за законопроект, который должен восстановить независимость НАБУ и САП, заверил, что Украина остается приверженной реформам на пути к евроатлантической интеграции.
Об этом украинский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".
Комментируя ситуацию с законопроектом, Сибига отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "продемонстрировал принципиальный подход".
"Украина привержена реформам и борьбе с коррупцией на пути в ЕС и НАТО. Мы все исправили", – добавил он.
Как известно, 31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Верховная Рада исправила решение, которое нанесло ущерб независимости антикоррупционных органов, однако отметила, что "вызовы остаются".