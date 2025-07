Глава МЗС Британії про останній обстріл РФ: "Убивства мають припинитись"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив останній масований обстріл Росією українських міст у ніч проти пʼятниці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Леммі написав на Х.

За словами очільника британської дипломатії, на прагнення України до миру кремлівський господар Владімір Путін відповідає убивством ще більшої кількості невинних цивільних.

"Минулої ночі в результаті російських ударів загинув 6-річний хлопчик. Британія надає фінансову допомогу для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", – додав він.

Леммі наголосив, що "вбивства мають припинитися", а Путін повинен погодитися на негайне припинення вогню.

Putin’s response to Ukraine’s desire for peace is to kill more innocent civilians.



Last night a 6 year old boy was killed by Russian strikes. UK funding is supporting the emergency response.



The killing must stop. Putin must agree to an immediate ceasefire. https://t.co/nFX5GbEfg6