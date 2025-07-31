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Глава МИД Британии о последнем обстреле РФ: "Убийства должны прекратиться"

Новости — Четверг, 31 июля 2025, 16:33 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил последний массированный обстрел Россией украинских городов в ночь на пятницу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лэмми написал в Х.

По словам главы британской дипломатии, на стремление Украины к миру кремлевский хозяин Владимир Путин отвечает убийством еще большего количества невинных гражданских лиц.

"Прошлой ночью в результате российских ударов погиб 6-летний мальчик. Великобритания оказывает финансовую помощь для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", – добавил он.

Лемми подчеркнул, что "убийства должны прекратиться", а Путин должен согласиться на немедленное прекращение огня.

Как известно, в ночь на 31 июля Россия нанесла удары по регионам Украины. В результате удара в Киеве разрушен подъезд жилого дома, известно о восьми погибших и более 100 пострадавших.

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, также прокомментировала российский удар по регионам Украины и заявила, что глава Кремля Владимир Путин "испытывает решимость и силу Америки".

Российскую атаку также осудили министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен и ее эстонский коллега Маргус Тсахкна.

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