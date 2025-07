Глава МИД Британии о последнем обстреле РФ: "Убийства должны прекратиться"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил последний массированный обстрел Россией украинских городов в ночь на пятницу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лэмми написал в Х.

По словам главы британской дипломатии, на стремление Украины к миру кремлевский хозяин Владимир Путин отвечает убийством еще большего количества невинных гражданских лиц.

"Прошлой ночью в результате российских ударов погиб 6-летний мальчик. Великобритания оказывает финансовую помощь для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", – добавил он.

Лемми подчеркнул, что "убийства должны прекратиться", а Путин должен согласиться на немедленное прекращение огня.

Putin’s response to Ukraine’s desire for peace is to kill more innocent civilians.



Last night a 6 year old boy was killed by Russian strikes. UK funding is supporting the emergency response.



The killing must stop. Putin must agree to an immediate ceasefire. https://t.co/nFX5GbEfg6