Польша заявляет, что будет последней в Европе, где США сократят военное присутствие

Польша считает, что станет последней страной в Европе, которая столкнется с сокращением присутствия американских войск, если Вашингтон примет такое решение.

Об этом в комментарии Reuters заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, сообщает "Европейская правда".

Перспектива сокращения присутствия американских войск в Европе является актуальной темой с начала второго президентства Дональда Трампа, когда Вашингтон начал давить на союзников, чтобы они увеличили оборонные расходы.

"Все наши разговоры с американцами свидетельствуют о том, что Польша является последней страной, из которой американцы хотели бы вывести свои войска", – подчеркнул Залевский.

Он добавил, что присутствие американских войск в Польше имеет стратегическое значение, поскольку служит фактором сдерживания для России после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По словам заместителя министра обороны Польши, Варшава стремится стать центром присутствия США в Европе, потенциально служа логистическим, сервисным или даже производственным центром для американской оборонной промышленности.

"Речь идет о модернизации самолетов F-16 или сервисном центре для всех типов американских боевых машин, в частности танков Abrams", – перечислил Залевский.

В мае посол США при НАТО Мэтью Витакер заявлял, что Вашингтон может начать переговоры с европейскими союзниками о сокращении американского военного контингента в Европе позже в этом году.

В начале июля стало известно, что европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.