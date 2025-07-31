Польша заявляет, что будет последней в Европе, где США сократят военное присутствие
Польша считает, что станет последней страной в Европе, которая столкнется с сокращением присутствия американских войск, если Вашингтон примет такое решение.
Об этом в комментарии Reuters заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, сообщает "Европейская правда".
Перспектива сокращения присутствия американских войск в Европе является актуальной темой с начала второго президентства Дональда Трампа, когда Вашингтон начал давить на союзников, чтобы они увеличили оборонные расходы.
"Все наши разговоры с американцами свидетельствуют о том, что Польша является последней страной, из которой американцы хотели бы вывести свои войска", – подчеркнул Залевский.
Он добавил, что присутствие американских войск в Польше имеет стратегическое значение, поскольку служит фактором сдерживания для России после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
По словам заместителя министра обороны Польши, Варшава стремится стать центром присутствия США в Европе, потенциально служа логистическим, сервисным или даже производственным центром для американской оборонной промышленности.
"Речь идет о модернизации самолетов F-16 или сервисном центре для всех типов американских боевых машин, в частности танков Abrams", – перечислил Залевский.
В мае посол США при НАТО Мэтью Витакер заявлял, что Вашингтон может начать переговоры с европейскими союзниками о сокращении американского военного контингента в Европе позже в этом году.
В начале июля стало известно, что европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.