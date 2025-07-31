На Шпіцбергені почали розслідування через застреленого білого ведмедя

Влада норвезького архіпелагу Шпіцберген розпочала розслідування після того, як у середу в другій половині дня було застрелено білого ведмедя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Представниця губернатора Шпіцбергена Елізабет Фіксдал Кнутсен розповіла, що про убивство ведмедя на заході архіпелагу напередодні повідомила поліція.

За словами правоохоронців, білого ведмедя – самця віком чотири роки – застрелили, щоб запобігти нападу на місцевих жителів.

"На місце було відправлено вертоліт, щоб оглянути білого ведмедя, а також зв'язатися з людьми, які брали участь у події", – сказала Фіксдал Кнутсен.

Полярні ведмеді є тваринами, що перебувають під охороною у Норвегії.

У Канаді, Алясці, Гренландії, Росії та Норвегії усього налічується близько 25 тисяч білих ведмедів, з них близько 2000 з них мешкають на території Шпіцбергена та неподалік.

У 2022 році повідомлялось, що білий ведмідь напав на кемпінг на віддалених норвезьких арктичних островах Шпіцберген, поранивши французьку туристку. Тварину довелось приспати.

Минулого року поліція регіону Вестфірдір, що на південному заході Ісландії, застрелила білого ведмедя, який приплив до берега країни, пояснивши це порадою екологів.