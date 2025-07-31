На Шпицбергене начали расследование из-за застреленного белого медведя

Власти норвежского архипелага Шпицберген начали расследование после того, как в среду во второй половине дня был застрелен белый медведь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Представительница губернатора Шпицбергена Элизабет Фиксдал Кнутсен рассказала, что об убийстве медведя на западе архипелага накануне сообщила полиция.

По словам правоохранителей, белого медведя – самца в возрасте четырех лет – застрелили, чтобы предотвратить нападение на местных жителей.

"На место был отправлен вертолет, чтобы осмотреть белого медведя, а также связаться с людьми, которые участвовали в происшествии", – сказала Фиксдал Кнутсен.

Полярные медведи являются животными, находящимися под охраной в Норвегии.

В Канаде, Аляске, Гренландии, России и Норвегии всего насчитывается около 25 тысяч белых медведей, из них около 2000 обитают на территории Шпицбергена и вблизи него.

В 2022 году сообщалось, что белый медведь напал на кемпинг на отдаленных норвежских арктических островах Шпицберген, ранив французскую туристку. Животное пришлось усыпить.

В прошлом году полиция региона Вестфирдир, что на юго-западе Исландии, застрелила белого медведя, который приплыл к берегу страны, объяснив это советом экологов.