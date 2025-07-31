Експремʼєра Хорватії відпустили з тюрми, де він відбував 18-річне увʼязнення

Прем'єр-міністра Хорватії у 2003-2009 роках Іво Санадера, який відбував 18-річний тюремний термін, у четвер звільнили умовно-достроково після рішення суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Хорватський суд постановив, що Санадер виконав умови для дострокового звільнення до закінчення терміну покарання.

Експремʼєру Хорватії, однак, дозволили тимчасово вийти на свободу ще раніше, і його бачили зокрема у Загребі.

72-річний Санадер був засуджений у 2012 році до семи років тюремного ув'язнення за переведення грошей з державних компаній у таємний фонд владної Хорватської демократичної партії (HDZ).

Він отримав додаткові шість років за вимагання понад 2,3 мільйона євро у межах угоди про продаж будинку і отримання 10 мільйонів євро хабара за передачу прав управління хорватською національною нафтовою компанією INA підприємству в Угорщині.

Перший і неповний другий термін Іво Санадера на посаді глави уряду Хорватії були позначені різними фінансовими скандалами. Але йому також приписують заслуги в умиротворенні правого крила HDZ і нормалізації відносин із сербською меншиною в Хорватії.

На початку року, нагадаємо, колишнього прем'єр-міністра Хорватії остаточно виправдали за звинуваченням у наживі на війні 1990-х років через отримання хабара.