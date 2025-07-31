Экс-премьер Хорватии освобожден из тюрьмы, где отбывал 18-летний срок

Премьер-министр Хорватии в 2003-2009 годах Иво Санадер, который отбывал 18-летний тюремный срок, в четверг был условно-досрочно освобожден по решению суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Хорватский суд постановил, что Санадер выполнил условия для досрочного освобождения до истечения срока наказания.

Экс-премьеру Хорватии, однако, разрешили временно выйти на свободу еще раньше, и его видели, в частности, в Загребе.

72-летний Санадер был приговорен в 2012 году к семи годам тюремного заключения за перевод денег из государственных компаний в тайный фонд правящей Хорватской демократической партии (HDZ).

Он получил дополнительные шесть лет за вымогательство более 2,3 миллиона евро в рамках соглашения о продаже дома и получение 10 миллионов евро взятки за передачу прав управления хорватской национальной нефтяной компанией INA предприятию в Венгрии.

Первый и неполный второй срок Иво Санадера на посту главы правительства Хорватии были отмечены различными финансовыми скандалами. Но ему также приписывают заслуги в умиротворении правого крыла HDZ и нормализации отношений с сербским меньшинством в Хорватии.

В начале года, напомним, бывшего премьер-министра Хорватии окончательно оправдали по обвинению в наживе на войне 1990-х годов из-за получения взятки.