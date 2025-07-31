На Тайвань їде делегація США на чолі з впливовим сенатором-республіканцем

Американський сенатор Роджер Вікер – голова впливового комітету з питань збройних сил – очолить делегацію Конгресу, яка відвідає Тайвань у серпні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поїздка делегації американських конгресменів на Тайвань відбудеться на тлі занепокоєння в Конгресі, що адміністрація Дональда Трампа приділяє недостатньо уваги відносинам з Тайбеєм.

Республіканець Вікер вважається одним з найбільших прихильників Тайваню в Конгресі США, тож його візит, імовірно, викличе обурення Китаю.

Китайське посольство у Вашингтоні вже закликало сенатора скасувати поїздку, нагадавши, що Пекін "рішуче виступає проти будь-яких офіційних контактів між США і Тайванем".

Китай вважає Тайвань своєю територією і не виключав застосування сили для повернення острова під свій контроль. Останніми роками Пекін посилив військовий і політичний тиск на острів.

Радник з національної безпеки Тайваню Джозеф Ву на початку квітня відвідав США для таємних переговорів з адміністрацією Дональда Трампа, повʼязаних із усе більш агресивною політикою Китаю.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати планують збільшити продажі зброї Тайваню до рівня, що перевищує рівень першого терміну президента Трампа.