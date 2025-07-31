В Тайвань отправляется делегация США во главе с влиятельным сенатором-республиканцем

Американский сенатор Роджер Уикер – председатель влиятельного комитета по вооруженным силам – возглавит делегацию Конгресса, которая посетит Тайвань в августе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Поездка делегации американских конгрессменов на Тайвань состоится на фоне беспокойства в Конгрессе, что администрация Дональда Трампа уделяет недостаточно внимания отношениям с Тайбэем.

Республиканец Уикер считается одним из крупнейших сторонников Тайваня в Конгрессе США, поэтому его визит, вероятно, вызовет возмущение Китая.

Китайское посольство в Вашингтоне уже призвало сенатора отменить поездку, напомнив, что Пекин "решительно выступает против любых официальных контактов между США и Тайванем".

Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для возвращения острова под свой контроль. В последние годы Пекин усилил военное и политическое давление на остров.

Советник по национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву в начале апреля посетил США для тайных переговоров с администрацией Дональда Трампа, связанных с все более агрессивной политикой Китая.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют увеличить продажи оружия Тайваню до уровня, превышающего уровень первого срока президента Трампа.