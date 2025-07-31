У ПАРЄ привітали ухвалення Україною закону про НАБУ і САП

Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань моніторингу України Дам'єн Коттьє та Саара-Софія Сірен привітали ухвалення закону про антикорупційну інфраструктуру.

Про це йдеться у їхній заяві, поширеній пресслужбою ПАРЄ, пише "Європейська правда".

За словами співдоповідачів ПАРЄ щодо України, швидке ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ і САП "свідчить про те, що Офіс президента та Верховна Рада дослухалися до голосу українського народу".

"Сподіваємося, що це надасть нового імпульсу для подальшого зміцнення роботи антикорупційних органів України, зокрема для призначення нового голови Бюро економічної безпеки, яке має відбутися без затримок", – нагадали вони.

31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП. Невдовзі документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Повідомляли також, що Європейський Союз не має планів щодо заморожування фінансування для України після затвердження законопроєкту №13533.

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