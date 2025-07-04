Рютте та Рубіо поспілкувалися щодо нових зобов'язань НАТО та війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо та генеральний секретар НАТО Марк Рютте поспілкувалися щодо нових оборонних обов’язків у НАТО, а також щодо російсько-української війни.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США, пише "Європейська правда".

Рубіо та Рютте поспілкувалися у четвер, 3 липня. Вони обговорили нещодавній саміт НАТО в Гаазі, особливо наголосивши на зобов’язанні членів Альянсу збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

"Крім того, державний секретар і генеральний секретар Рютте обговорили пріоритетні завдання на основі рішень Гаазького саміту, зокрема просування цілей Альянсу щодо перерозподілу навантаження", – йдеться у заяві.

Також держсекретар США та генсекретар НАТО підкреслили пріоритет американського президента Дональда Трампа "щодо припинення війни між Росією та Україною і незмінну прихильність союзників до підтримки України, що відображено в Гаазькій декларації".

Нагадаємо, під час саміту НАТО Рютте прокоментував висловлювання Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп порівняв країни з дітьми, що б'ються, і заявив, що обидві сторони порушили перемир'я.

Пояснюючи використання Трампом лайливих слів, коли він говорив про Іран та Ізраїль, Рютте сказав: "А ще таткові іноді доводиться вживати ненормативну лексику".

Сам Трамп пізніше припустив, що слова генсека НАТО означають, що "він мене любить". "Татку, ти мій татку". Він сказав це дуже лагідно", – додав він.

А Рютте, своєю чергою, заявив, що його слова про "татка", які прозвучали в контексті розмови з президентом США, не стосувались самого Трампа.

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