Рютте и Рубио пообщались относительно новых обязательств НАТО и войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообщались о новых оборонительных обязанностях в НАТО, а также о российско-украинской войне.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США, пишет "Европейская правда".

Рубио и Рютте пообщались в четверг, 3 июля. Они обсудили недавний саммит НАТО в Гааге, особенно отметив обязательство членов Альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

"Кроме того, государственный секретарь и генеральный секретарь Рютте обсудили приоритетные задачи на основе решений Гаагского саммита, в частности продвижение целей Альянса по перераспределению нагрузки", – говорится в заявлении.

Также госсекретарь США и генсекретарь НАТО подчеркнули приоритет американского президента Дональда Трампа "по прекращению войны между Россией и Украиной и неизменную приверженность союзников к поддержке Украины, что отражено в Гаагской декларации".

Напомним, во время саммита НАТО Рютте прокомментировал высказывания Трампа относительно конфликта между Израилем и Ираном. Трамп сравнил страны с дерущимися детьми и заявил, что обе стороны нарушили перемирие.

Объясняя использование Трампом бранных слов, когда он говорил об Иране и Израиле, Рютте сказал: "А еще папе иногда приходится употреблять ненормативную лексику".

Сам Трамп позже предположил, что слова генсека НАТО означают, что "он меня любит". "Папочка, ты мой папочка". Он сказал это очень ласково", – добавил он.

А Рютте, в свою очередь, заявил, что его слова о "папочке", которые прозвучали в контексте разговора с президентом США, не касались самого Трампа.

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