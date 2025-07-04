Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком X

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Данії Фредеріка X у четвер, 3 липня.

Про це повідомила пресслужба українського президента, пише "Європейська правда".

Перебуваючи з візитом у Данії, Зеленський зустрівся з Фредеріком X. Він подякував Данії та данському народові за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії, військову та гуманітарну допомогу, розвиток спільного оборонного виробництва та інвестиції в український ОПК.

Серед тем, які обговорили на аудієнції, – патронат над постраждалими регіонами, розвиток українсько-данської співпраці у військовій медицині та проєкти підтримки українських ветеранів.

Також Зеленський запросив данські компанії до співробітництва з українськими колегами в галузях протезування та реабілітації.

Фото: Офіс президента

Як писали, Зеленський під час візиту в Данію відзначив нагородою 11-річного волонтера Єнса Фога Томсена.

Цього ж дня прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що держави Європейського Союзу мають надавати фінансову підтримку ОПК України, щоб збільшити виробництво зброї й боєприпасів та таким чином компенсувати припинення постачання зброї зі США.