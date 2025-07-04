Зеленский встретился с королем Дании Фредериком X

Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у короля Дании Фредерика X в четверг, 3 июля.

Об этом сообщила пресс-служба украинского президента, пишет "Европейская правда".

Находясь с визитом в Дании, Зеленский встретился с Фредериком X. Он поблагодарил Данию и датский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии, военную и гуманитарную помощь, развитие совместного оборонного производства и инвестиции в украинский ОПК.

Среди тем, которые обсудили на аудиенции, – патронат над пострадавшими регионами, развитие украинско-датского сотрудничества в военной медицине и проекты поддержки украинских ветеранов.

Также Зеленский пригласил датские компании к сотрудничеству с украинскими коллегами в области протезирования и реабилитации.

Фото: Офис президента

Как писали, Зеленский во время визита в Данию отметил наградой 11-летнего волонтера Йенса Фога Томсена.

В этот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что государства Европейского Союза должны оказывать финансовую поддержку ОПК Украины, чтобы увеличить производство оружия и боеприпасов и таким образом компенсировать прекращение поставок оружия из США.